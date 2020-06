한라, 다우개발에 160억 금전대여 결정

[아시아경제 임춘한 기자] 한라 한라 014790 | 코스피 증권정보 현재가 2,845 전일대비 120 등락률 -4.05% 거래량 153,314 전일가 2,965 2020.06.17 15:30 장마감 close 는 17일 다우개발에 160억원 금전대여를 결정했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr