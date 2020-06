[아시아경제 임춘한 기자] 한국제지 한국제지 002300 | 코스피 증권정보 현재가 17,800 전일대비 350 등락률 -1.93% 거래량 26,853 전일가 18,150 2020.06.17 15:30 장마감 close 는 17일 해성산업과의 합병과 관련해 주식매수청구권 행사를 종료하고 예정대로 합병을 진행한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr