경남도, 직접일자리 2만개 마련 … 1060억원 긴급 투입

만18세 이상 누구나 지원 … 취업취약계층 등 우선 선발

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 지역경제 침체와 고용 충격이 가시화됨에 따라 비상경제 시국을 돌파하기 위해 ‘코로나19 극복 희망 일자리 사업’을 오는 7월 중 본격 추진할 계획이라고 17일 밝혔다.

‘코로나19 극복 희망 일자리 사업’은 긴급 재정정책을 통한 경기 부양과 직접 일자리 사업으로 도는 국비 954억 원을 확보해 총사업비 1060억 원 규모로 진행하며, 공공분야에 직접 일자리 2만개를 창출해 코로나19로 인한 실직자와 취업 취약계층의 생계를 지원해 지역경제 활력을 도모할 예정이다.

사업은 7월부터 5개월간 도내 전 시군에서 동시에 시행하며, 참여자에게는 최저임금 8590원을 기준으로 인건비를 지원한다.

참여자격은 코로나19로 피해를 겪은 도민은 누구나 가능하며, 기존 공공일자리 사업에 적용됐던 소득·자산 기준 영향 없이 만18세 이상이면 지원할 수 있다. 이어 취업 취약계층과 코로나19로 인한 휴업 자와 무급휴직자는 우선 선발한다.

사업은 도민의 생활편의와 안전, 민생안정을 위한 공공서비스 10개 유형으로 ▲생활방역 지원 ▲골목상권·소상공인 회복지원 ▲농·어촌 경제활동 지원 ▲공공휴식공간 개선 ▲문화·예술 환경 개선 ▲긴급 공공업무 지원 ▲산업 밀집 지역 환경정비 ▲재해 예방 ▲청년지원 ▲지자체 특성화 사업 등이 있다.

사업참여자는 시군별로 모집·선정하며 모집 기간, 근무 장소, 근무내용 등 자세한 사항은 시군 일자리 관련 부서로 6월 22일 이후 문의하면 된다.

김기영 경남도 일자리경제국장은 “지금은 국내외 경기불황과 코로나19 고용 한파가 맞물려 민생경제의 보릿고개라 불릴 만큼 어려운 시기이다”라며, “이번에 실시되는 대규모 희망 일자리 사업이 경제회복과 고용안정을 이끄는 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 의지를 밝혔다.

