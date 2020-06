대구시, 22일 어린이집 전면 개원 … 코로나19 휴원 122일 만에

방역전문가, 코로나19 안정세 진입 판단

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 지난 2월20일부터 휴원 중인 대구 지역 어린이집이 122일 만인 오는 22일 전면 개원한다.

대구시는 감염전문가의 코로나19 안정세 진입 평가, 어린이집 및 학부모 설문조사 결과, 다른 시··도 개원 후 추가감염 미발생 등을 종합적으로 검토해 개원을 이같이 결정했다고 17일 밝혔다.

지난 6월 1일 중앙재난안전대책본부는 수도권 지역을 제외하고 전국 어린이집의 휴원 해제를 권고한 상태다. 정부보다 강화된 방역 조치를 시행하고 있는 대구시는 지금까지 감염상황을 주시하면서 개원시기를 조율해 왔다.

휴원 중에도 맞벌이 등 부득이 보육이 필요한 아동의 경우 긴급보육서비스를 받고 있다. 서비스 이용률은 코로나19 확산세가 가장 증폭됐던 지난 3월말 6.6%에 불과했으나, 최근 안정세로 진입함에 따라 12일 현재 66.9%까지 증가했다.

대구시는 이번 전면 개원 결정에 앞서 어린이집 교직원과 학부모, 시민 등을 대상으로 설문조사를 실시하고 방역전문가들의 의견을 수렴했다. 그 결과 대부분의 학부모들이 안전한 보육환경이 마련되는 대로 빨리 아이를 등원시키기를 희망했다고 대구시는 전했다.

채홍호 대구시 행정부시장은 "아이들의 건강한 성장과 학습권을 회복하기 위해서는 학부모, 가족, 시민 모두의 노력과 지지가 필요하다"며 "시민 모두가 방심하지 않고 방역 주체로서 역할을 부탁드린다"고 강조했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr