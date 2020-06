세정 웰메이드, 린넨 컬렉션 출시

[아시아경제 조유진 기자] 패션기업 세정(대표 박순호)의 라이프스타일 패션 전문점 웰메이드가 린넨 컬렉션을 출시했다고 17일 밝혔다.

100% 린넨 소재를 활용한 셔츠부터 최적의 비율로 폴리를 더해 신축성을 높인 폴리 혼방 린넨 티셔츠까지 린넨 소재를 다양한 스타일로 선보였다.

남성 타운 캐주얼 브랜드 인디안의 ‘린넨 100% 솔리드 셔츠’는 쾌적한 착용감을 주는 린넨 100% 소재로 특유의 은은한 광택과 자연스러운 질감이 고급스럽게 표현된 것이 특징이다.

에어로 워싱 가공 공법을 적용해 린넨 특유의 성긴 조직감 대신 부드러운 촉감을 자랑한다. 긴 팔 기장은 뜨거운 자외선과 차가운 에어컨 바람으로부터 피부를 보호해주며, 은은한 컬러감의 블루, 그린, 화이트 등 총 6컬러로 출시된다.

인디안의 ‘솔리드 린넨 베이직 반팔 셔츠’는 캐주얼한 착장에 입기 좋은 100% 린넨 소재의 ‘슬림핏’ 반팔 셔츠다. 화이트, 네이비, 블루, 라이트 그린 컬러로 출시되며 컬러 면바지나 데님 등 어떤 팬츠와 매치하느냐에 따라 다양한 스타일링을 연출할 수 있다.

웰메이드 관계자는 “린넨 소재는 별다른 레이어드 없이도 소재 특성상 생기는 자연스러운 주름 디테일로 멋스러운 연출을 할 수 있다.”며 “다양한 구성으로 선택의 폭을 넓힌 웰메이드 신상 린넨 컬렉션으로 시원하고 트렌디한 여름 스타일링을 완성하길 바란다”고 전했다.

한편, 전국 웰메이드 매장과 공식 온라인몰에서는 린넨 컬렉션을 포함 여름 상품을 50% 할인해서 선보이고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr