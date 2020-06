[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장과 고려기연 관계자들이 16일 ‘워킹스루 선별진료부스’ 전달식을 가졌다.

‘워킹스루 선별진료소 부스’는 투명 차단막을 통해 의료진과 피검사자가 직접 접촉하지 않은 채 특수 제작 장갑이 설치된 ‘글러브-월(Glove-wall)’방식으로 검사를 진행하기 때문에 의료진들이 방호복을 착용하지 않아도 되며, 감염 위험 또한 현저히 줄어드는 효과가 있다.

