'아내의 맛' 마마, 3cm 담석 수술 앞두고 실랑이 "수술 무서워"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '아내의 맛' 함소원의 시어머니 마마가 담석 제거 수술을 받았다.

16일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에서는 마마가 담낭 수술을 받는 모습이 전파를 탔다.

이날 마마는 무서운 마음에 수술을 하지 않겠다고 거절했다. 마마는 "내 몸에서 담낭을 꺼내는 게 문제다. 담을 빼서 버리면 면역력이 떨어진다고 한다"며 "그럼 병이 생기는 거 아니냐"고 계속 불안해하는 모습을 보였다.

이에 진화는 "대체 그런 소리는 어디서 들은 거냐. 의사가 안전하게 치료 잘할 것"이라며 "설마 의사가 엄마를 해치겠느냐"고 설득했다.

한참 이어진 실랑이 끝에 결국 마마는 병원으로 향했다.

앞서 마마는 건강검진에서 담낭에 2cm 정도의 담석이 있다는 진단을 받은 바 있다. 약을 먹어도 크기가 점점 자라 수술을 통해 제거해야 했다.

그러나 이날 의사는 "검진 때보다 염증은 좋아졌다. 그런데 돌 크기가 3cm가 넘는다"며 "한 달 만에 1cm가 커졌다"고 말했다.

이어 "쓸개주머니에 거대한 담석이 있다. 엄청 아팠을 것"이라며 "산통 수준의 아픔을 느꼈을 것이다. 작은 담석이 모여서 또 다른 질병이 생길 수 있다"고 심각하게 진단했다.

우여곡절 끝에 마마는 수술대에 올랐다. 한시름 놓은 함진 부부는 겁에 질린 채 수술실에 들어간 마마에 대한 걱정을 쏟아냈다.

진화는 "시간 진짜 빨리 간다. 사실 나랑 엄마는 오랫동안 떨어져 있었다"며 "어릴 적 기억 속 엄마는 예쁘고 젊었다. 다시 만난 엄마는 많이 늙어 있었다"고 털어놨다.

마마는 수술을 통해 3cm짜리 담석이 든 담낭을 제거하는 데 성공했다. 마마는 수술 후 2시간 후 걸어 다녔으며, 죽을 먹으며 기력을 회복한 뒤 이튿날 아침 퇴원했다.

