정관장 ‘동인비 1899 싱글 에센스’로 피부 속 건강 스킨케어

정관장 홍삼추출물 100% 담아 홍삼의 항산화 효과 피부 전달

스킨케어 첫 단계에 순하게 흡수되어 맑고 건강한 피부 효과

[아시아경제 이선애 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 마스크 착용이 일상화 되면서 민감해진 피부를 돌보고 피부 속부터 탄탄하게 관리하는 ‘스킨케어’가 대세로 떠오르고 있다. 오랜 마스크 착용과 각종 외부 환경으로 지친 피부에 수분과 영양을 공급해 피부 본연의 건강을 찾고자 하는 수요가 늘어난 영향이다. 이러한 트렌드에 발맞춰 화장품 업계에서는 ‘기초화장품’ 신제품을 잇따라 내놓는 추세다.

프리미엄 홍삼 화장품 브랜드 ‘동인비’는 최근 정관장 홍삼의 단일 추출물 100%를 담아 홍삼의 항산화 효과를 그대로 피부에 전달하는 ‘1899 싱글 에센스’를 출시했다고 17일 밝혔다.

정관장 ‘달임액’ 기법에서 영감을 얻어 공기 순환 방식으로 섬세하고 안전하게 유효 성분을 추출한 에어-디콕션 테크놀로지 기술을 적용한 것이 특징이다. 이렇게 추출한 홍삼 단일 추출물(AbsoRoot-RG)은 스킨케어 첫 단계에서 피부에 순하게 흡수돼 피부톤을 투명하게 개선하는 데 도움을 준다.

뿐만 아니라 수분감이 풍성한 트리트먼트 에센스 제형으로 피부에 밀착 흡수돼 하루 종일 촉촉한 피부를 유지할 수 있다. 임상 실험에서는 24시간 경과 후 피부 보습 지속력이 46.8% 개선되는 결과를 보이기도 했다.

동인비 관계자는 “항산화 효능이 우수한 홍삼 단일 추출물 100%의 1899 싱글 에센스로 피부결을 매끄럽게 정돈하고, 생기 넘치는 어린 빛 피부로 가꾸는 것을 추천한다”고 말했다.

동인비 ‘1899 싱글 에센스’는 전국 백화점 동인비 매장과 면세점, 정관장·동인비 라운지, 온라인 동인비몰에서 구매할 수 있다.

한편, 동인비는 121년 정관장의 역사와 기술력을 바탕으로 만들어진 프리미엄 홍삼 화장품 브랜드다. 동인비 전 라인에 정관장에서 독자 개발한 3대 핵심 원료인 ‘홍삼오일’, ‘홍삼진액’, ‘홍삼 응축수’를 공통으로 적용했다. ‘바르는 홍삼’을 실현해 기존의 한방 화장품과 차별화했다는 평가를 받는다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr