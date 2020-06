임영웅, 서른 살 생일 맞아 팬들과 소통... 어머니도 방문

[아시아경제 민준영 인턴기자] 가수 임영웅이 자신의 서른 번째 생일을 맞아 팬들과 소통의 시간을 가졌다.

임영웅은 16일 공식 유튜브 채널을 통해 생일 기념 생방송을 진행했다.

이날 서른 번째 생일을 맞은 그는 "사실 팬분들과 함께 축하하고 싶었는데 코로나19 여파로 유튜브를 통해 만나게 됐다"라며 "오늘 생일이 되자마자 많은 축하를 받았다"라며 팬들에게 감사 인사를 전했다.

그는 "제 생일에 이렇게 많은 분들이 축하를 해주시는 게 많이 놀랍다"라며 "제가 듣기로는 제가 사는 동네 근처 카페에도, 버스에도 광고를 해주셨더라"라고 덧붙였다.

또한 "미역국을 먹었냐"는 팬들이 질문에 그는 "매니저 형들이 항상 아침을 잘 챙겨주신다. 그래서 집에서 거하게 먹었다"라고 말했다.

이날 방송에서는 임영웅의 어머니도 출연해 눈길을 끌었다.

임영웅 어머니는 직접 미역국과 돼지갈비, 오징어 찌개 등을 준비해 생일상을 차렸다.

임영웅은 "엄마가 올 줄은 상상도 못 했다"라며 "이런 이벤트를 준비할 줄도 몰랐다"라고 말했다.

끝으로 임영웅 어머니는 임영웅에게 직접 쓴 편지를 읽기도 했다.

어머니는 "언제 30년이 흘렀을까 세월 참 빠르다. 영웅아 엄마에게 와줘서 너무너무 고맙다. 늘 건강관리 잘하면서 바라던 꿈을 이뤄가는 모습이 대견하다"라며 "겸손과 초심 잃지 않는 사람이 되길 바란다. 많은 분에게 사랑받는 임영웅이 엄마라는 게 자랑스럽고 고맙다"라고 말했다.

