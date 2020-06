[드링킷] 칵테일, 유튜브로 배워보자

유튜브로 배우는 쉽고 간편한 칵테일 레시피

술 좀 하는 사람들이라면 '홈바', '홈텐딩'에 대한 환상이 있다. 밖에서 먹던 근사한 칵테일을 우리 집 거실에서도 즐기고 싶다는 바람은 누구나 있을 것. 이러한 환상도 있고 도전해보고 싶기도 한데 뭘 준비해야 할지, 어떤 술을 사서 어떻게 시작해야 될지 모르겠다면 유튜브를 켜보자. 칵테일을 다루는 국내 유튜버들을 소개한다.

RiniBini리니비니

'리니'와 '비니' 자매 두명이서 운영하는 채널로, 비니가 술을 좋아해서 칵테일 바에서 알바를 했다는 경력이 있다. 그래서인지 손님들이 바에서 자주 주문하는 칵테일 레시피나 생생한 경험담으로 레시피를 자주 선보인다. 자주 먹는 안주 모음도 소개하기 때문에 칵테일에 어울리는 안주까지 추천 받을 수 있다. 대체로 아기자기하고 잔잔한 분위기의 영상이여서 마음까지 편하게 해준다. 소소하게 집에서 홈술을 즐기고 싶은 여성분들에게 추천하는 채널이다.

남자의 취미

칵테일과 위스키 위주의 홈바와 캠핑, 낚시 등의 영상도 함께 업로드한다. 방 한 켠을 가득 장식한 양주들은 술꾼들의 가슴을 충분히 설레게 한다고. 영상 하나에 레시피 뿐만 아니라 사용되는 술의 역사, 시음기 등도 소개해 알찬 콘텐츠라 할 수 있다. 만들기 쉽고 구하기 어려운 재료가 있으면 대체품도 알려주며 가격이 비싼 술 대신 활용 가능한 가성비 좋은 술도 알 수 있어 '선생님' 역할을 톡톡이 한다. 홈텐딩 초보자나 맛있는 술을 마시고 싶은 사람에게 특히 추천하는 채널이다.

요사장TV

칵테일의 대중화를 꿈꾼다는 포부를 가지고 시작했다는 유튜브 채널. 실제 바를 운영하고 있는 바텐더라 조금 더 전문적이고 화려한 기술과 칵테일을 선보이고 있다. 집에서 쉽게 따라할 수 있는 칵테일 레시피에, 조주기능사 자격증에 도움이 될만한 40여가지의 칵테일 레시피들을 함께 알려준다. 홈텐딩에 어느 정도 취미를 붙였다면 한 번쯤 꼭 시청해 볼 것. 바를 운영하면서 일어나는 흥미진진한 썰과 더불어 가끔씩 영상에 등장하는 귀여운 고양이 또한 이 채널의 매력이다.

홈칵테일 연구소

'칵테일 연구소'라니, 이름부터 신뢰가 간다. 집에서도 예쁘게 마시고 싶다는 염원을 담아서 만들어졌다고. 홈카페를 보는 듯한 예쁜 영상미도 이 채널의 인기 비결. 거침없이 재료를 다루는 손길이 은근한 재미 요소다. 초보자도 쉽게 따라 할 수 있도록 친절한 설명이 덧붙여져 집에서도 예쁜 칵테일을 즐기고 싶은 이들에게 추천한다. 인스타그램 피드에서도 예쁜 칵테일 사진을 감상할 수 있다.

반윤선 에디터 yxxxn@asiae.co.kr