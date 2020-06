[아시아경제 금보령 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 23,550 전일대비 850 등락률 +3.74% 거래량 648,239 전일가 22,700 2020.06.16 14:19 장중(20분지연) close 는 스마트팩토리·로봇 분야 등 사업시너지 강화를 위해 현대로보틱스 주식 88만8889주를 500억원에 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 KT의 현대로보틱스 지분율은 10.00%다. 주식 취득 예정일은 오는 26일이다.

