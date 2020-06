취소된 대학 응원전도 '비대면'으로…KT, 온라인 라이브 대학축제

[아시아경제 조슬기나 기자] KT는 신종코로나바이러스감염증(코로나19)으로 취소된 캠퍼스 축제를 대신해 ‘온라인 라이브 대학 축제’를 진행했다고 14일 밝혔다.

이번 대학 축제는 지난 12일 오후 6시 30분부터 서울 신촌 연세대학교 노천극장에서 진행됐다. KT는 현장을 공식 유튜브와 페이스북, 올레tv 채널, 시즌을 통해 생중계했다. 고려대와 연세대에서도 응원단 및 ‘연고티비’ 유튜브 채널 등 다양한 온라인 채널을 통해 축제를 실시간 전달했다.

이날 행사 진행은 방송인 박명수와 각 학교 출신인 농구선수 우지원, 신기성이 공동으로 맡았다. 온라인 응원은 ‘화합’, ‘경쟁’, ‘피날레’ 3부로 구성됐다. 1부에서는 두 학교 응원단과 비대면으로 참여한 학생들이 양교의 응원가를 불렀다. 노천극장 무대 양쪽에 세워진 LED 현수막을 통해 각 학교의 참신한 응원 공방 문구들을 선보이며 응원제의 열기를 더했다. 2부 ‘경쟁’은 전통적인 응원단 대결로, 각 학교를 대표하는 MC들이 편애 중계를 진행했다. 3부 '피날레'는 응원단과 온라인 참여자의 합동 응원으로 마무리됐다.

KT는 코로나19 장기화로 인해 대학 신입생들이 캠퍼스 생활을 경험하지 못하는 등 사회, 문화적 교류가 단절되고 있다고 판단, 대학생들을 연결하기 위해 비대면 소통방식을 활용한 이번 온라인 축제를 마련했다.

연세대 응원단 부단장인 박광서 학생은 “캠퍼스 응원 문화를 알릴 수 있는 비대면 콘텐츠를 고민하던 중, KT에서 비대면 축제를 제안해 진행하게 됐다”며 “KT와 함께 최초의 비대면 합동 응원전을 진행할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

박현진 KT 커스터머 전략본부장 상무는 “코로나19로 인한 대학생들의 단절을 해소하고 희망을 메시지를 전달하고자 행사를 기획했다”며 “대학생들에게 따뜻한 위로와 응원의 마음을 전달하는 ‘마음:TACT(마음택)’이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

