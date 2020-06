부산 ‘두리발’은 코로나19 상대로 ‘신의 한수’였다

부산역 비상수송반 거쳐 간 해외유입자 12일 1만명 돌파

운휴 장애인이동차량 두리발 긴급수송 투입 … 2차 감염 차단 성공

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 해외유입 차단 작전을 전개한 이후 부산역을 거쳐 간 해외입국자가 1만명을 돌파했다.

부산시는 해외유입 발(發) 코로나19 감염 차단을 위해 부산역에 비상수송지원반을 운영한 지 76일째인 12일 부산역 비상지원반을 경유한 해외입국자가 1만명을 돌파했다고 14일 밝혔다.

시는 지난 3월 28일부터 부산역 유라시아 플랫폼에 비상수송지원반을 설치·운영하고 있으며 해외입국자 수송과 이동경로 관리를 해왔다. 비상지원반은 국토부와 철도경찰, 선별진료소 및 자가격리시설(라마다호텔)과 협업체계를 구축해 해외입국자 자가격리 전반에 대한 컨트롤타워 역할을 했다.

12일까지 해외에서 입국한 사람은 1만70명으로 이 중 두리발 이용 수송 인원은 6466명, 자가용 이용 수송 인원은 3070명, 구급차나 도보 이동 등 기타 수송 인원은 534명이다. 비상수송지원반 운영을 위해 부산시 직원 888명, 시설공단 직원 230명, 두리발 운전기사 1280명, 경찰 584명, 철도경찰 152명 등 총 3134명이 투입됐다.

지난 4월 7일부터는 해외입국자의 안전확보를 위해 부산역에 선별진료소를 설치, 12일 기준 7388명에 대해 즉각적인 코로나19 검진을 했다. 부산역 인근에 운영 중인 자가격리시설 라마다호텔은 총 446명이 이용했으며 현재 284명이 자가격리 중이다.

지금까지 부산역을 경유한 해외입국자 중 13명이 확진 판정을 받았으나 철저한 방역과 입국자 간 거리두기, 직원들의 개인위생 관리로 2차 감염자가 단 1명도 없었다는 점은 국내외적으로 좋은 평가를 받고 있다.

특히 코로나19로 운행이 줄어든 장애인 등 교통약자 전용차량인 두리발을 해외입국자 수송에 과감하게 투입해 주목을 받았다. 이 사례는 중앙재해대책본부에서 전국 지방자치단체를 대상으로 2회에 걸쳐 모범사례로 소개됐다. 방송 프로그램에서도 다룰 정도로 좋은 아이디어로 평가됐다.

비상수송지원반 운영에 장애인들의 교통수단인 두리발 차량을 이용하는 것을 두고 반대 의견도 있었으나 세계적 재난인 코로나19를 대승적으로 극복하고자 함께 뜻을 모았다는 것은 박수를 받아 마땅했다.

별도 예산을 투입해 입국자 수송을 전담할 경우 6개월간 5억원의 예산이 소요될 것으로 추정됐지만 부산시는 부산시설공단의 인력과 두리발 운휴 차량을 활용해 예산 절감 효과를 톡톡히 본 셈이다. 부산시도 이에 화답해 2020년 두리발 신규 차량 21대를 조기에 제작해 교통약자의 이동권 보장 업무에 최선을 다한다는 계획이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “국외에서 부산으로 들어오는 시민들이 1만명을 넘어가고 있는 상황에서 계속해서 방심하지 않고 시민들을 자택까지 끝까지 안전하게 귀가시켜드리겠다”면서 “해외유입을 통한 감염을 완전히 차단해 코로나19 사태가 하루빨리 종식될 수 있도록 시의 모든 역량을 쏟고 있다”고 말했다.

