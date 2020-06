속보[아시아경제 허미담 기자] 충남 아산에서 40대 남성이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

14일 충남도는 아산시 배방읍에 거주하는 43세 남성 A 씨가 전날 도 보건환경연구소 검사 결과 양성으로 나타났다고 전했다.

A씨는 서울 관악구 건강용품 판매업체인 '리치웨이'를 방문한 확진자의 사위로, 지난 5일 코로나19 확진 판정을 아내가 자가 격리 중인 상태에서 증상을 보여 검사를 받았다.

현재 A씨와 접촉한 사람은 없으며 함께 사는 2살 아들은 음성 판정을 받은 것으로 전해졌다.

