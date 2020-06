14일 서울 종로구 주한 미국대사관에 ‘흑인 목숨도 소중하다(BLACK LIVES MATTER)’란 대형 배너와 성소수자(LGBTI)를 상징하는 무지개 현수막이 걸려 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.