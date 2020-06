"평범하지만 특별한 이웃, 지금 바로 추천해 주세요!"

'2020년도 국민추천포상' 추천·접수 30일까지

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부는 우리 사회의 숨은 공로자를 국민이 직접 추천하고 정부가 포상하는 '2020 국민추천포상' 추천·접수를 오는 30일까지 받는다고 14일 밝혔다.

추천 대상은 나눔 실천, 안전 기여, 희망 전파를 통해 사회에 귀감이 되는 국민으로 본인을 제외하고 누구나 추천할 수 있다.

구체적으로는 ▲사회봉사와 나눔을 실천한 사람 ▲재산 또는 재능을 기부한 사람 ▲인명구조 또는 생명보호에 헌신한 사람 ▲환경을 지키고 가꾸는데 힘쓴 사람 ▲역경을 극복해 주변에 희망과 용기를 준 사람 ▲국제구호 등으로 대한민국을 빛낸 사람 ▲사회 통합을 실천한 사람 등이다.

행안부는 추천된 사람들을 대상으로 하반기에 현지 공적 확인과 국민추천심사위원회의 심사를 거쳐 수상자를 결정·포상할 계획이다. 공적에 따라 수상자에게는 국민훈장, 국민포장, 대통령표창 또는 국무총리 표창이 수여된다.

올해로 10회째를 맞이한 국민추천포상은 현재까지 '수단의 슈바이처'라 불리는 고(故) 이태석 신부 등 각계각층에서 총 420명의 공로자들을 발굴해 포상했다.

조봉업 행안부 의정관은 "묵묵히 이웃을 위해 헌신하고 우리 사회를 밝고 따뜻하게 만드는 분들이 정부포상을 받을 수 있도록 국민추천포상에 많은 관심과 참여가 이루어지기를 바란다“고 밝혔다.

