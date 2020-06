美 비무장 흑인 청년, 경찰 총격에 사망…음주 테스트 후 몸싸움

[아시아경제 박희은 인턴기자] 미국 조지아주 애틀랜타에서 차 안에 잠들어 있던 흑인 청년을 체포하는 과정에서 경찰의 총격에 의해 비무장 흑인 청년이 사망했다.

13일(이하 현지시간) AP 통신과 CNN 등 외신 보도에 따르면 전날 밤 애틀랜타에 있는 웬디스 매장 앞에서 흑인 청년 레이샤드 브룩스(27)는 경찰의 체포에 저항하는 과정에서 몸싸움을 벌이다가 경찰이 쏜 총에 의해 사망했다.

경찰이 웬디스의 드라이브 스루 통로를 한 차량이 막고 있다는 신고를 접수받고 출동했을 때 브룩스는 차 안에서 잠들어 있었다.

출동한 경찰이 브룩스를 깨워 음주 측정을 한 결과 그의 혈중 알코올 농도가 기준치를 웃돌았다. 이에 경찰이 그를 체포하려고 하자 몸싸움이 벌어졌다.

이어 브룩스는 경관의 전기충격기(테이저건)를 빼앗으려다가 도망쳤고 해당 경관이 쏜 총에 맞아 사망했다. 목격자들은 당시의 상황을 촬영해 소셜미디어를 통해 공유했다.

이후 조지아주 수사국(GBI)은 "애틀랜타 경찰로부터 이번 사망 사건에 대한 조사를 요청 받았다"며 "목격자들이 찍은 영상과 초기 수사 정보를 검토하고 있다"고 밝혔다.

해당 사건이 논란이 되자 에리카 쉴즈 애틀랜타 경찰서장은 책임을 지고 사임했다.

전미유색인종지위향상협회(NAACP) 소속 제럴드 그릭스 변호사는 브룩스를 체포하기 위한 과정에서 경찰이 비살상 무기를 사용할 수 있었다고 의문을 제기했고, 이에 애틀랜타 경찰은 브룩스가 경찰의 테이저건을 빼앗으며 저항했다고 주장했다.

한편 애틀랜타를 관할하는 풀턴카운티의 폴 하워드 검사는 성명을 통해 조지아수사국과는 별개로 강력하고 독립적인 수사에 착수할 방침을 전했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr