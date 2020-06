골 때리는 코미디 뮤지컬 '썸씽로튼' 충무아트센트서 라이선스 초연

8월7일 개막…주인공 '닉 바텀' 역에 강필석·이지훈·서은광

[아시아경제 박병희 기자] 골 때리는 코미디 뮤지컬 '썸씽로튼'이 오는 8월7일부터 서울 중구 충무아트센터 대극장에서 라이선스 초연한다.

'썸씽로튼'은 낭만의 르네상스 시대, 당대 최고의 극작가 '셰익스피어'에 맞서 인류 최초의 뮤지컬을 제작하게 된 '바텀' 형제의 고군분투기를 그린 작품이다. '레미제라블', '렌트', '코러스라인', '위키드', '애비뉴Q' 등의 공연 대사와 장면, 넘버 일부를 패러디하고 셰익스피어의 소설 대목, 단어 등을 재기발랄하게 차용해 웃음을 유발하는 기발하고 독특한 코미디다.

극은 '인류 최초의 뮤지컬이 탄생하는 순간은?', '만약 셰익스피어 시절의 런던이 뮤지컬의 황금기인 브로드웨이의 1930년대와 비슷했다면 재미있지 않을까?'라는 말도 안되는 호기심을 바탕으로 만들어졌다. 영국 코미디 작가 '존 오 페럴'과 '캐리 커크패트릭' '웨인 커크패트릭' 형제의 기발한 상상력에서 출발했다.

동생 캐리 커크패트릭은 월트 디즈니 애니메이션 '스머프' 시리즈를 비롯해 '아빠가 줄었어요' '치킨 런' '샬롯의 거미줄' 등의 각본을 썼다. 영국 희극 작가 존 오파렐은 캐리 커크패트릭과 공동으로 대본을 집필했다. 작사·작곡가인 형 웨인 커크패트릭은 베이비 페이스, 에릭 크랩튼 등과 작업한 작곡가이자 기타리스트 겸 키보디스트다.

'썸씽로튼'은 2015년 뉴욕 브로드웨이에서 초연했다. 첫 오리지널 월드투어 행선지로 한국을 택해 지난해 6월 충무아트센터에서 내한 공연을 했으며 1년여 만에 국내 창작진과 배우들의 라이선스 초연이 성사됐다. 신재홍 프로듀서는 라이선스 공연을 염두에 두고 지난해 '썸씽로튼'을 국내에 미리 소개했다.

국내 라이선스 공연에는 이지나 연출, 김성수 음악감독, 서병구 안무가, 황석희 번역가 등 내로라하는 국내 창작진이 참여한다.

가족의 생계를 책임지는 가장이자 성공과 출세를 꿈꾸는 열정 넘치는 극작가이자 연극 극단의 리더, 주인공 '닉 바텀' 역에는 강필석, 이지훈, 서은광(비투비)이 출연한다. 닉 바텀은 당대 최고의 음유시인이자 스타작가로 인기를 누리고 있는 셰익스피어를 견제하며 그에 맞설 걸작을 찾는 인물이다.

닉 바텀의 아내 '비아' 역은 리사와 제이민이 맡았다. 제한된 여성의 역할을 거부하며 최선을 다해 가족의 생계를 유지하게 위해 노력하는 인물로 남편의 반대에도 불구하고 남장 후 위장 취업까지 서슴지 않는 진취적인 인물이다.

닉 바텀의 동생이자 열정 넘치는 극작가 '나이젤 바텀' 역에는 임규형, 노윤, 여원(펜타곤)이 캐스팅됐다. 세심하고 감성적인 나이젤은 처음 보게 된 포샤를 보자마자 사랑에 빠지는 로맨티스트다. 또한 형 닉과 달리 셰익스피어를 좋아하고, 뛰어난 글쓰기 실력을 가지고 있지만 자신감이 부족하고 서툰 인물이다.

청교도인 제레마이어의 딸 '포샤' 역에는 최수진과 이봄소리가 낙점됐다. 보수적인 종교집안에서 태어났지만 시와 예술을 사랑하며, 자신의 사랑에 당당한 인물이다.

르네상스 시대 최고의 스타작가 '셰익스피어'에는 박건형과 서경수가 출연한다. 셰익스피어는 락스타 못지 않은 인기를 누리며 사람들의 관심과 사랑을 즐기지만 점점 글 쓰는 것에 대한 부담감을 갖기 시작하는 인물이다.

최고의 예언가인 진짜 노스트라다무스의 조카 '노스트라다무스'역에는 김법래와 마이클리가 함께한다. 예언자지만 미래를 말하는 데에 있어 삼촌만큼 재능이 있거나 능숙하지 못하다. 실제로 그에게 조언을 얻기 위해 찾아온 닉 바텀에게 예언 과정에서 실수를 저지르며 웃음을 자아내는 인물이다.

이어 제레마이어 역에 이한밀, 샤일록ㆍ클래팸 경 역에 김태한, 민스트럴 역에는 육현욱이 함께 한다.

'썸씽로튼'의 첫 번째 티켓오픈은 오는 24일 진행될 예정이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr