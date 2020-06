경기도, 코로나로 끊겼던 '어린이 과일공급' 15일 재개

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19 확산 방지와 어린이집 휴원으로 연기한 어린이 건강 과일 공급사업을 15일부터 재개한다.

경기도는 어린이 건강 증진과 과수농가 안정적인 판로기반 확보를 위해 지난해부터 도내 어린이 36만7천명에게 배, 사과, 수박, 참외, 포도, 멜론, 감귤, 단감, 토마토 등 과일ㆍ과채류를 주 1∼2회 무료로 제공해 왔다.

도는 하지만 코로나19로 어린이집 등이 휴원하면서 올해 사업을 시작하지 못한 채 연기했으며 최근 대부분의 어린이집이 정상 운영됨에 따라 사업을 재개하기로 결정했다.

도는 올해 총 43회 과일 간식을 공급한다. 하반기에는 가정 보육 어린이까지 공급 대상을 확대한다.

과일 지원 대상 기관은 ▲어린이집 1만1281곳(34만4000명) ▲지역아동센터 793곳(2만2000명) ▲그룹홈 141곳(1000명) 등이다. 이들 기관에는 월요일부터 목요일까지 주 1∼2회 배송된다.

어린이집에는 원아당 1회 100g의 건강 과일이 제공되며 초등학생이 대부분인 지역아동센터와 그룹홈에는 1회당 150g이 공급된다. 또 아이들이 다양한 과일을 고루 접할 수 있도록 도에서 생산하지 않는 과일은 국내 다른 지역 생산 과일로 공급한다.

과일 배송은 어린이집이 신청해야 한다.

코로나19 확산 방지를 위해 어린이집 문 앞 등 지정된 장소에 배송한 뒤 연락을 하는 비대면 방식으로 진행된다.

자세한 사항은 공급업체인 경기잎맞춤조합공동사업법인 홈페이지에서 확인할 수있다.

