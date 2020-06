[아시아경제 박지환 기자] 서울 서초구 서초동에 위치한 한 일식 주점에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다녀 간 뒤 이곳 직원이 확진 판정을 받으면서 집단 감염 발생 우려가 커지고 있다.

13일 서초구에 따르면 해당 주점에 지난 6일 20대 여성 확진자 A씨가 머물렀다. A씨는 강원 춘천시 확진자로 지난 6일 오전 오전 0시 21분부터 4시 12분까지 머물렀던 것으로 확인됐다. A씨는 주점에서 마스크를 착용하지 않았던 것으로 파악됐다.

A씨와 접촉한 직원은 마스크를 쓰고 있던 것으로 조사됐다.

