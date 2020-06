부산 ‘산 속의 핑크 극장’ 안데르센 다시 문 활짝

기장군, 일상 복귀 ‘제자리 프로젝트’로 인기 공연 극장 운영 재개

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군 장안읍 ‘안데르센극장’이 오는 20일 다시 문을 연다. 이 극장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 올해 초 운영을 중단했다.

안데르센극장은 지난해 60회 공연으로 약 1만2000명이 관람하며 기장지역의 인기 공연장으로 자리 잡았지만 올해 코로나19로 애초 예정됐던 공연들이 줄줄이 연기됐다.

기장군은 포스트 코로나에 대비해 제자리로 돌아가기 위한 “제자리 프로젝트” 추진에 박차를 가해 코로나19 장기화로 인한 사회적 우울감을 줄이고 문화욕구 충전을 원하는 기장군민을 위해 극장 운영을 재개하기로 12일 결정했다.

안데르센공연은 매월 2~4회, 군민들의 관람 욕구를 충족시키면서 코로나19 감염 확산을 막는 방식으로 차분하게 진행된다. 오는 20일 ‘어린왕자’가 첫 공연이다.

기장군은 정부의 생활 속 거리두기 지침과 자체 방역수칙에 따라 공연장을 운영할 계획이다. 공연장 내 열화상 카메라를 설치하고 손소독제를 비치했다. 공연 전 모든 입장객을 대상으로 발열 체크, 문진표 작성과 마스크 착용 안내를 하고, 공연 시에도 1m 이상 거리를 두고 좌석을 배치할 예정이다.

기장군 관계자는 “감염 우려 없는 안전한 공연을 제공하고 코로나 시대를 대비한 문화공연 프로그램 발굴에 노력하겠다”며, “연극공연을 통해 코로나로 지친 마음을 달랠 수 있길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr