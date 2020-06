현장실습·취업정보교류·고용협력·인재양성 통한 관광산업 선도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대와 호텔 센트럴 베이가 호텔관광산업을 이끌 전문 인력을 양성하고 유기적인 산학협력 체제를 구축하기 위해 손을 맞잡았다.

12일 신라대 60주년기념관 내 총장접견실에서 박태학 신라대 총장과 박재희 호텔 센트럴 베이 회장이 산학협력에 관한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 통해 양측은 신라대 학생의 현장실습과 인턴십, 취업정보 교류, 세미나 및 워크숍 등을 통한 최신 산업 동향에 관한 정보를 공유하기로 했다.

또 취업과 고용 관련 협력 등 양 기관의 상생발전과 호텔관광산업을 이끌어 갈 인재육성을 위해 소통과 협력을 강화해 나가기로 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr