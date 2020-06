'음악중심' 아이즈원 김민주, 새 MC 신고식…"음중 빛내는 MC 될 것"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 아이돌 그룹 아이즈원 멤버 김민주가 '쇼! 음악중심'의 새로운 MC로 스페셜 무대를 선보였다. 이어 자신의 포부도 전했다.

13일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 아이즈원 김민주는 새 MC의 필수 관문인 MC 스페셜 무대를 꾸몄다.

그는 자신의 이름이 적힌 마이크를 들고 SF9(에스에프나인) 찬희, Stray Kids(스트레이 키즈) 현진과 함께 쿨의 '아로하'를 열창했다. 또, 간단한 안무를 선보여 곡의 분위기를 살렸다.

노란색 원피스를 입고 나온 김민주는 "너무 멋졌다. 두 분이 함께해주셔서 든든하다"며 "멋진 두 분과 함께 하게 되어서 영광이고, '음악중심'을 밝게 빛나게 하는 MC가 되겠다"고 포부를 밝혔다.

앞으로 김민주는 기존 MC인 찬희, 현진과 함께 3MC 체제로 '음악중심'의 진행을 맡게 된다.

한편, 2018년 그룹 아이즈원으로 데뷔한 김민주는 영화 '어제 일은 모두 괜찮아'에서 주연으로 활약하는 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

