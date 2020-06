이동하기 좋은 날씨…"다양한 승용차 이벤트로 코로나19 이겨내세요"

[아시아경제 성기호 기자] 나들이하기 좋은 날씨를 맞아 각 자동차 업체들과 관련 기업들이 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 예상보다 사은품 등 이벤트의 규모가 크기 때문에 나들이를 계획하고 있다면 한번쯤 확인해보는 것이 좋을 것으로 보인다.

13일 자동차업계에 따르면 폭스바겐코리아는 오너들을 대상으로 잠실 자동차 극장에서 영화를 관람하는 '폭스바겐 드라이브인 시네마' 이벤트를 오는 25일 진행한다.

론리플래닛 코리아와 함께 하는 이번 '폭스바겐 드라이브인 시네마'는 폭스바겐 오너들을 대상으로 진행되며 진정한 행복을 찾기 위한 여정을 그린 영화 '꾸뻬 씨의 행복여행'이 상영된다. 이와 함께 지난 해 폭스바겐 로드투어 부산 편에서 소개된 미식 인플루언서 '타드 샘플'의 푸드 큐레이팅으로 영화와 어울리는 푸드 페어링 키트 및 뉴 폭스바겐 로고가 담긴 라이프 스타일 액세서리도 제공될 예정이다.

폭스바겐 드라이브인 시네마에 참여하고 싶은 폭스바겐 오너들은 마이 폭스바겐 앱을 통해 신청하면 된다. 일반 고객의 경우 론리플래닛 코리아 공식 인스타그램 계정을 통해 이달 14일까지 신청할 수 있다.

시트로엥은 6월 둘째, 셋째 주말동안 아웃도어용품 전문기업 ‘스노우라인’과 함께 고객 시승행사인 ‘시트로엥 컴포트 캠핑데이’를 진행한다.

이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 높아진 캠핑 및 스포츠유틸리티차량(SUV) 수요에 따라 캠핑장비 전문기업 스노우라인과의 협업을 통해 마련됐다.

시트로엥 컴포트 캠핑데이는 6월 13일부터 14일까지는 강남, 강동, 일산, 강북, 수원 전시장, 20일부터 21일까지는 강서, 분당, 부산, 대전, 전주, 창원 전시장에서 진행된다. 전시장에서는 스노우라인 제품을 이용해 캠핑과 차박 콘셉트로 꾸며진 시트로엥 제품 라인업을 만나볼 수 있다.

해당 기간동안 전시장을 방문해 C5 에어크로스 SUV 또는 C3 에어크로스 SUV, 그랜드 C4 스페이스투어러를 시승하는 고객에게는 스노우라인의 피크닉 쿨링백을 증정한다. 시승행사에서 계약 후 6월 출고하는 고객을 위해 스노우라인 협업 특별 선물도 마련했다. C3 에어크로스 SUV를 구매할 경우 이지미니테이블과 로우체어 2종으로 구성된 21만원 상당의 피크닉 패키지, C5 에어크로스 SUV 또는 그랜드 C4 스페이스투어러 구매고객에게는 롤업테이블 1000과 허그체어 2종으로 구성된 29만원 상당의 캠핑 패키지를 출고사은품으로 제공한다.

평일을 대상으로 기획된 행사도 있다. 현대자동차는 수소전기차 넥쏘(NEXO)의 우수한 상품성을 고객들에게 알리기 위해 SK텔레콤 T맵 택시와 손잡고 특별한 시승 체험 이벤트인 'Feel The Future'를 선보인다.

이번 행사는 T맵 택시 애플리케이션으로 택시를 호출한 고객 중 추첨을 통해 당첨된 고객에 한해 넥쏘 차량으로 목적지까지 안전하게 데려다 주는 무료 시승 체험 이벤트다.

이벤트는 다음달 8일까지 한 달간 평일 출근 시간(오전 8~10시)과 퇴근 시간(오후 5~8시)에 서울지역 T맵 택시 호출 고객 중 선정된 3000여 명에게 깜짝 시승 체험 기회를 제공하며, 수소전기차 넥쏘의 우수한 주행 성능 및 다양한 신기술도 경험해 볼 수 있다.

현대차는 이벤트에 당첨된 고객에게 넥쏘 차량 탑승 기회뿐만 아니라, T맵 택시 쿠션 담요, 마스크, 생수 등으로 구성된 기념품도 증정한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr