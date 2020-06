리치웨이발 확진자 급확산...14명 추가 총 '153명'

[아시아경제 박지환 기자] 최근 수도권을 중심으로 한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 발병이 빠른 속도로 늘고 있다.

13일 정오 기준 서울 관악구 방문판매업체 리치웨이와 관련해 14명의 코로나19 확진자가 추가됐다. 이로써 리치웨이 관련 확진자는 총 153명으로 늘었다.

이날 질병관리본부 중앙방역대책본부는 정례브리핑을 통해 "최근 집단 발생은 지하 또는 환기가 어려운 환경에서 찬송 식사 다과 체육활동 등 침방울(비말)이 많이 전파될 수 있는 활동을 하고 마스크 착용이나 손위생 등 생활방역 수칙을 제대로 지키지 않은 것과 관련이 있다"고 말했다.

리치웨이발 집단감염은 명성하우징(26명), NBS 파트너스(13명), 프린서플 어학원(13명), SJ 투자 콜센터(10명) 등 8곳 이상으로 퍼졌다.

인천 경기 등 수도권 개척교회와 관련해서는 격리 중 검사에서 5명이 추가돼 현재까지 총 100명이 됐다. 서울 양천구 탁구장 관련으로는 자가격리 조치됐던 접촉자 중 1명이 추가 확진돼 62명이다. 서울 도봉구 성심데이케어센터에서는 2명이 추가돼 16명으로 늘어났다.

권준욱 방대본 부본부장은 "5월 이후 수도권의 청년층, 또 클럽이나 주점 등에서 시작된 유행이 사업장과 종교시설, 탁구장 등의 모임을 거쳐서 요양원까지 전개되고 있다"고 설명했다.

그는 "코로나19 유행이 장기화하면서 거리두기에 대한 피로감이 생기고, 또 젊은 층을 중심으로 '가볍게 앓고 가는 병'이라는 방심이 나오고 있는데 (이런 것이)수도권의 유행을 꺾는 데 걸림돌이 되고 있다"며 각별한 주의를 당부했다.

