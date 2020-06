카카오게임즈, 2년 만에 IPO 재도전

[아시아경제 고형광 기자] 카카오게임즈가 카카오 계열사 중 처음으로 기업공개(IPO)에 나선다. 2018년 IPO를 추진했다가 철회한 지 2년 만의 재도전이다.

13일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 지난 11일 한국거래소에 코스닥 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 카카오게임즈는 2년 전인 2018년에도 IPO를 추진했었다. 당시 카카오게임즈는 코스닥 상장 예비심사 승인까지 받았으나 회계감리 문제가 불거지면서 IPO 절차를 스스로 중단했다. 당시 IPO 대표주관사는 한국투자증권이었으나 올해 초 삼성증권을 공동 주관사로 추가하고 상장 작업을 다시 시작했다.

카카오게임즈는 2016년 4월 엔진과 다음게임이 합치면서 출범한 회사다. 2017년 카카오의 게임사업 부문을 통합하면서 카카오 그룹 내에서 핵심 계열사로 자리잡았다. 지난해 매출 3910억원, 영업이익 350억원을 기록했다. 올해 매출은 4000억원을 넘어설 것으로 관측된다.

투자은행(IB)업계는 카카오게임즈가 상장하면 기업가치가 2조원에 이를 것으로 보고 있다. 2018년 상장 추진 당시 예상됐던 기업가치는 1조원대였다. 그러나 최근 2년 간 모바일 게임 시장이 급성장한 덕분에 기업가치도 증가했다. 그동안 테라클래식 등 인기 게임도 시장에 성공적으로 안착했다. 카카오게임즈는 월 이용자 수가 2000만명으로, 모바일 게임 플랫폼 중 국내 1위다.

카카오페이지, 카카오뱅크 등 다른 카카오 계열사도 IPO를 추진 중이다. 카카오는 이 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 게임과 인터넷 등 언택트(비대면) 산업으로 주목받고 있는 카카오게임즈를 상장 첫 주자로 낙점했다.

고형광 기자 kohk0101@asiae.co.kr