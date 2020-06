대구도시철도공사, 교통비 지원 깜짝이벤트 … 단골고객 5만원권 카드

12~15일 사전 신청자에 한해 많이 이용한 시민 선발

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구도시철도공사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 시민들의 마음을 위로하는 뜻에서 도시철도 단골 고객에게 교통비를 지원하는 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

참가 희망자는 사전 참여 기간인 12~21일 사이에 공사 홈페이지를 통해 신청해야 한다.

공사는 사전 참여 신청자에 한해 15일부터 30일 사이에 일반·청소년·어린이 교통카드 권종별로 도시철도를 가장 많이 이용한 고객을 선정해 1인당 5만원 상당의 교통카드를 지급한다. 선정 인원은 일반용 35명, 청소년용 10명, 어린이용 5명 등 총 50명이다.

선정된 시민에게는 7월7일 개별적으로 문자가 통보된다. 자세한 이벤트 내용과 참여 방법은 도시철도 역사 게시판 및 공사 홈페이지를 참조하면 된다.

홍승활 대구도시철도공사 사장은 "이번 교통비 지원 이벤트가 코로나19로 불편한 일상을 보내고 있는 시민들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다"고 전했다.

