韓-에티오피아 외교장관 통화, 6·25전쟁 70주년 맞아 관계 강화키로

에티오피아, 아프리카 국가 중 유일한 6.25전쟁 지상군 파병국…진단키트 2만5000회분 지원

생존 참전 용사·가족엔 마스크 4만장 지원

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 12일 오후 게두 안다르가츄 에티오피아 외교장관의 요청으로 전화통화를 갖고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 및 양국 관계 발전 방안에 대한 의견을 교환했다.

양 장관은 특히 코로나19 대응 과정에서 △에티오피아에 대한 진단키트 등 인도적 지원 △한빛부대 장병들의 남수단 교대 시 경유지인 에티오피아의 협조 △아프리카 지역 우리 국민들의 귀국 지원을 위한 협조 사례 등을 통해 긴밀한 양국 관계를 재확인할 수 있었다고 평가했다.

?게두 장관은 "한국 정부와 민간에서 에티오피아에 코로나19 진단키트 등 방역물자를 적시에 지원해 준 데 대해 감사하다"면서 "이는 양국 간 오랜 우호관계와 연대를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

강 장관은 “한국은 6·25전쟁 참전국인 에티오피아와의 관계를 중요하게 생각해 아프리카 국가 중 가장 먼저 우리 정부의 인도적 지원 물품을 제공했다"면서 "코로나19 대응뿐만 아니라 이후에도 보건의료 분야에서 지속적으로 협력해 나가자"고 말했다.

이어 "에티오피아에 대한 지원뿐만 아니라 아프리카 국가들에 대한 지원도 앞으로 더욱 확대해 나갈 예정"이라고 덧붙였다. 한국 정부는 지난달 12일 에티오피아에 진단키트 2만5000회 분을 지원했다.

강 장관은 “코로나19로 인해 이동이 어려운 상황에서도 에티오피아 정부가 신속하고 적극적으로 협조해 준 덕분에 우리 남수단 한빛부대 장병들이 아디스아바바를 경유해 유엔남수단임무단(UNMISS)으로 원활히 교대할 수 있었다"면서 "아프리카 각국에서 아디스아바바로 집결한 우리 국민들도 무사히 귀국할 수 있었다"고 말했다.

이에 게두 장관은 “주가나한인회에서 가나 내 에티오피아 유학생들의 귀국을 도와준 것은 양국 정부뿐만 아니라 양국 국민 간에도 우호 관계가 공고하다는 것을 보여주는 사례로 이에 감사의 뜻을 표하고 싶다"고 답변했다. 지난달 19~20일 한빛부대 12진남수단 투입 후 귀국 항공편에 에티오피아 아디스아바바에서 우리 국민 60명 탑승해 귀국했다. 주가나한인회는 귀국 항공편 이용을 위해 가나-에티오피아간 연결 항공편을 마련한 계기에 가나에서 유학중이던 에티오피아인 6명에 대해 최소 비용으로 탑승하도록 지원했다.

?강 장관은 “올해 6·25전쟁 70주년을 맞아 에티오피아 참전용사들과 가족을 비롯한 국민들과 에티오피아 정부에 특별한 감사의 뜻을 전하며 우리 정부가 지원한 마스크가 참전용사와 그 가족들에게 도움이 되기를 바란다"고 말했다. 이에 대해 게두 장관은 “에티오피아는 참전용사와 그 가족들을 잊지 않는 한국과의 관계를 각별하게 생각하며, 앞으로도 양국 간 유대와 협력이 지속되기를 바란다”라고 답변했다.

한편 에티오피아는 아프리카 국가 중 유일한 6.25전쟁 지상군 파병국으로 3518명을 파병했다. 121명 전사하고 536명 부상했다. 한국 정부는 지난달 20일 에티오피아 생존 참전용사 및 가족 등에게 마스크 4만장 전달했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr