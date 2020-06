장성규, 정형돈과 예능 공동 MC…"선넘규 만들어 준 도니형과 재회 기뻐"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 방송인 장성규가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 신규 방송 프로그램에 임하는 심경을 전했다.

장성규는 12일 자신의 인스타그램에 쓴 글에서 "마리텔(마이 리틀 텔레비전) 이후 정형돈 형을 잊은 적이 한 번도 없다"며 "선넘규를 만들어 준 도니형. 형과의 재회가 참 기쁘다"라고 공동 MC로 낙점된 방송인 정형돈을 향해 감사를 전했다.

이어 "우리 아이돌 동생님들도 함께 재밌게 놀아보아요"라며 "선은 적당히 넘어줄게요"라고 덧붙였다.

장성규는 오는 6월13일 첫 방송 예정인 KBS 예능 프로그램 '퀴즈 위의 아이돌(가제)'에서 정형돈과 함께 공동 MC로 확정됐다.

해당 프로그램은 다국적 케이팝 아이돌 스타들이 퀴즈 대결을 펼치는 내용을 그린 예능 프로그램이다. 이와 관련해 KBS 측은 "전 세대를 아우를 수 있는 왁자지껄한 재미를 품은 퀴즈 프로그램이 될 것"이라며 "기대해 달라"고 전한 바 있다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr