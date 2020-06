中, 홍콩문제 관해 "영국은 중국 내정에 간섭 말라"

[아시아경제 권재희 기자] 중국 정부가 1984년 영국과 체결환 '영국-중국 공동선언(홍콩반환협정)'에 대해 국제적인 의무가 없다고 주장했다.

12일 화춘잉 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑을 통해 "공동선언은 중국의 일방적 정책의 선언"이라며 "영국에 대한 약속이 아니기 때문에 국제의무 위반 문제도 발생하지 않는다"고 밝혔다.

앞서 도미닉 라브 영국 외무무 장관이 중국 정부가 추진하는 홍콩 국가보안법(홍콩보안법)이 홍콩 기본법 23조 및 중국이 영-중 공동선언에 따라 져야할 의무와 충돌한다고 지적하자 이처럼 응수한 것이다.

라브 장관은 11일(현지시간) 반기마다 하원에 제출하는 홍콩 보고서에서 "홍콩 스스로가 불안의 해법을 찾아야 하며 중국 본토가 이를 강요해선 안된다"고 지적했다.

이에대해 화 대변인은 "홍콩문제에 개입한 것에 대해 강한 불만을 표한다"며 "영국은 중국 내정에 간섭할 권리가 없다"고 맞받았다.

중국 정부는 홍콩 문제를 둘러싸고 미국에 대해서도 불만을 표한 바 있다.

스티븐 므누신 미국 재무부 장관은 전날 중국의 홍콩보안법 제정에 대한 보복으로 홍콩으로 미국 자본이동을 제한할 수 있다는 입장을 밝혔다.

이에 대해 화 대변인은 "미국은 홍콩에 많은 자국민과 금융회사가 있으며 홍콩과의 무역에서 많은 흑자를 내고 있다"며 "미국이 행동을 취해 홍콩의 이익을 해친다면 자신의 몸에 불을 붙이는 것과 마찬가지"라고 했다.

