[아시아경제 권재희 기자] 일본정부가 북한정책에 있어 한국과 미국, 일본의 3각 협력 체제에 대해 강조했다.

12일 스가 요시히데 관방장관은 이날 오후 정례 기자회견에서 한국 정부가 탈북자 단체의 대북 전단 살포 규제 법안을 검토중인데, 일본 정부는 이에 어떻게 생각하느냐는 질문에 "북한의 동향에 대해서는 큰 관심을 갖고 평소에도 정보수집과 분석에 힘쓰고 있다"며 "계속해서 상황을 주시하겠다"고 밝혔다.

이어 스가 장관은 한국정부의 대응에 대해 각국에서 비판이 나오고 있는데, 일본정부는 어떻게 생각하느냐는 추가 질문에 대해서는 "북한 문제에 대해서는 미·일, 한일, 한·미·일 등 3국간 긴밀히 협력해 나가고 싶다"고 답했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr