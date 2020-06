하임바이오텍 "코로나19 체외진단 의료기기 제조 허가”

[아시아경제 박형수 기자] 신종 코로나바이러스 감염(코로나19) 사태가 장기간 이어지는 가운데 엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 85 등락률 +4.66% 거래량 470,040 전일가 1,825 2020.06.12 15:30 장마감 close 은 관계사인 하임바이오텍이 코로나19 체외진단 의료기기 제조 허가를 발급받았다고 12일 밝혔다.

하임바이오텍은 식품의약품안전처로부터 코로나19 체외진단 의료기기 제조 허가를 발급받았다. 하임바이오텍이 제조 허가를 받은 제품은 체외에서 즉각적으로 코로나19 감염 여부를 판별할 수 있는 진단 키트다.

엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 85 등락률 +4.66% 거래량 470,040 전일가 1,825 2020.06.12 15:30 장마감 close 은 구리나노로 제작한 대면적의 항균 필름과 항균 파우치 등을 보유하고 있다. 하임바이오텍의 체외진단 의료기기까지 더해지면서 코로나19 사태에 대응할 다양한 제품군을 확보했다.

회사 관계자는 "코로나19가 전 세계로 확산하면서 엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 85 등락률 +4.66% 거래량 470,040 전일가 1,825 2020.06.12 15:30 장마감 close 도 다양한 방역제품을 내놓고 있다"며 "하임바이오텍이 식약처로부터 제조 허가를 받으면서 이전보다 적극적으로 대응할 수 있다"고 말했다.

이어 "관련 사업을 더욱 확장해 소비자가 손쉽게 사용할 수 있으면서도 좋은 효능을 자랑하는 제품을 선보일 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr