[아시아경제 온라인이슈팀] 방송인 공현주가 과거 베트남 여행 사진을 공개했다.

공현주는 12일 자신의 인스타그램에 "오늘 아님. 이제 언제가 될 지 모르는 여행"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 선베드에 누워있는 공현주의 모습이 담겼다. 이국적인 풍경에서 뿜어져 나오는 여유로운 분위기가 시선을 끈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr