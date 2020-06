광주 서구의회 제285회 1차 정례회 개회

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구의회(의장 강기석)는 오는 15일부터 22일까지 제285회 1차 정례회를 개회한다고 12일 밝혔다.

이번 정례회에서는 2019회계연도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안, 윤리특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 및 일반안건 등을 다룰 예정이다.

기획총무위원회 소관으로는 ▲광주광역시 서구 출산장려 지원 조례 일부개정조례안 ▲광주광역시 서구 조례 중 행정기구 명칭 등 일괄정비 조례 일부개정조례안 ▲광주광역시 서구 부조리 신고포상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 ▲광주광역시 서구 구세 기본 조례 일부개정조례안 ▲2광주광역시 서구 구세 감면 조례 일부개정조례안을 다룬다.

사회도시위원회에서는 ▲광주광역시 서구 장애인 단기 거주시설 지원에 관한 조례안 ▲광주광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 ▲광광주광역시 서구 휠체어탑승시설 장착 자동차 공유 이용 조례안 ▲광주광역시 서구 노인 지역사회 통합 돌봄에 관한 조례안 ▲광주광역시 서구 영유아보육 조례 일부개정조례안 등이다.

이외에도 각 상임위원회의 현장방문 활동도 함께 진행한다.

