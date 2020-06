인터컨티넨탈, '키즈 딜라이트 패키지' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 인터컨티넨탈 서울 코엑스는 아이를 동반한 가족 단위 고객을 위해 '키즈 딜라이트 패키지'를 선보인다고 12일 밝혔다.

키즈 딜라이트 패키지는 아이들을 위한 장난감과 도서로 꾸며진 안심 키즈 콘셉트룸에서의 1박과 객실 안에서 즐기는 인룸 패밀리 조식이 포함돼 있다. 안심 키즈 콘셉트룸은 일반 객실의 약 2배 크기인 비즈니스 스위트를 사용해 온 가족이 투숙하기에 여유롭고, 하루에 단 2개 객실만 운영하며 특별 방역과 객실 내 물품에 대한 개별 정비에 신경 써 안심하고 머무를 수 있다.

이번 키즈 딜라이트 패키지에는 객실 내에서 아이들과 놀이는 물론 식사까지 모두 즐길 수 있는 것이 특징이다. 아이들을 위해 비치된 다양한 장난감과 도서를 즐기며 시간을 보내고, 아침에서는 성인 2인과 어린이 2명(만 12세 미만)까지 포함된 객실 인룸 패밀리 조식이 무료로 제공된다.

여기에 객실에 입실 시 과일과 와인 등 웰컴 어메니티가 준비되며, 키즈 코스메틱 브랜드인 ‘슈슈앤쎄씨’의 어린이용 뷰티 기프트도 선물로 제공된다. 해당 객실에는 따로 요청하지 않아도 공기 청정기가 준비돼 아이들과 안심하고 패키지를 즐길 수 있다. 실내 수영장 무료 이용 혜택도 포함된다.

이번 키즈 딜라이트 패키지는 주중(일~목) 투숙 시 24만원, 주말(금~토) 30만원이며 7월 24일부터 8월 16일까지는 모두 30만원이다. 단, 12일부터 16일까지는 사전예약결제 고객에게 20% 할인되는 얼리버드 프로모션을 진행해 19만 2000원부터 예약 가능하다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr