신한카드 '헤이 영 체크카드' 출시…"대중교통, 간편결제 온·오프 혜택"

웰컴 기프트 제공

프라이탁 가방, 에어팟 프로 등 출시 기념 경품 이벤트도

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 젊은 세대를 위한 '신한카드 헤이영(Hey Young) 체크'를 출시했다고 12일 밝혔다.

헤이영 체크카드는 온라인과 오프라인을 자유롭게 넘나들며 서비스를 활용하는 20대 젊은 고객의 특성을 감안해 서비스를 구성했다. 플레이트 디자인은 일반형 디자인과 미니언즈 캐릭터를 디자인한 미니언즈형 두 종류가 있다.

먼저 대중교통 이용금액 5% 캐시백을 제공한다. 월 최대한도는 3000원까지이다. 이동통신 자동이체 캐시백 혜택도 있다. 5만원 이상 자동이체 시 월 1회 2000원 한도다.

또 GS25편의점 건당 1만원 이상 결제 시 1000원 캐시백 혜택도 제공한다. 하루 한 번 월 5회까지이다. 쿠팡 이용 시 건당 2만원 이상 결제 건에 대해 1000원 캐시백을 제공하며, 하루 한번 월 5회까지이다.

스타벅스 1000원 캐시백은 현장 결제는 물론 사이렌오더와 신한페이판 스타벅스오더까지 포함되며, 일1회, 월 5회 제공한다. CGV영화 예매 월 1회 5000원 캐시백 또한 CGV사이트나 앱 이용뿐 아니라 현장결제까지 대상이다.

간편결제(Pay)로 국내 가맹점 이용 시 1% 캐시백도 빼놓을 수 없다. 신한페이판과 삼성페이 결제 시 제공되며, 월 최대 5000원까지이다.

헤이영 체크 서비스는 통합 캐시백 한도가 적용돼 전월 이용금액 20만원 이상 50만원 미만은 5000원, 전월 50만원 이상 80만원 미만은 1만원, 전월 80만원 이상 100만원 미만은 2만원, 전월 100만원 이상은 3만원까지 가능하다. 연회비는 없다.

신한카드는 출시 기념 이벤트도 마련했다. 헤이영 체크를 처음 발급받는 고객 선착순 10만명에게 미니언즈 스티커를 웰컴 기프트로 제공한다. 또 오는 8월 11일까지 카드 발급 후 1만원 이상 이용하고 이벤트에 응모한 고객 대상으로 추첨을 통해 1등 프라이탁 가방(5명), 2등 메종 마르지엘라 카드지갑(10명), 3등 에어팟 프로(15명), 4등 스타벅스 아메리카노 쿠폰(1000명)을 증정한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr