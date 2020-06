[아시아경제 박지환 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 288,000 2020.06.12 00:00 장중(20분지연) close 이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재유행 우려로 폭락한 미국 증시의 영향으로 3%대 하락한 코스피 시장에서 나홀로 상승세를 보이고 있다.

셀트리온은 이날 오전 9시9분 유가증권시장에서 전날보다 5500원(1.91%) 오른 29만3500원에 거래됐다. 전날 셀트리온헬스케어가 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) '램시마'의 코로나19 치료 효과를 확인하는 연구에 착수한다는 소식이 영향을 미친 것으로 보인다. 이 시각 코스피 시가 총액 상위 10개 종목 중 상승 종목은 셀트리온이 유일하다.

코스닥 대장주 셀트리온헬스케어도 400원(0.38%) 오른 10만5400원을 나타냈다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr