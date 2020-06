北 "트럼프에게 자랑거리 안 줄 것" 핵무력 증강 시사(종합)

리선권 외무상 6·12 북·미정상회담 2주년 담화

핵무력 증강·싱가포르 선언 파기 시사

北주민들에겐 내용 공개하지 않으며 여지 남겨

북한 리선권 외무상은 12일 "우리 공화국의 변함없는 전략적 목표는 미국의 장기적인 군사적 위협을 관리하기 위한 보다 확실한 힘을 키우는 것"이라며 핵전쟁 억제력 강화와 싱가포르 합의 파기를 시사했다.

리 외무상은 이날 북한 관영매체 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 6·12 북·미정상회담 2주년 담화 '우리가 미국에 보내는 대답은 명백하다'에서 "두해 전 한껏 부풀어 올랐던 조미(북·미) 관계 개선에 대한 희망은 오늘날 악화 상승이라는 절망으로 바뀌었고 조선반도의 평화번영에 대한 한 가닥 낙관마저 비관적 악몽 속에 사그라져 버렸다"고 밝혔다. 지난 1월 외무상에 임명된 리선권이 대미 담화를 낸 것은 이번이 처음이다.

그는 현 정세에 대해 "지구상에서 가장 적대적인 조미관계에 영원한 종지부를 찍고 평화와 번영의 새로운 협력의 시대를 열어나가려는 조미 두 나라 인민들의 염원은 예전과 다를바 없지만 조선반도정세는 날을 따라 악화일로로 치닫고 있다"고 평가했다.

그는 "우리는 조미사이의 신뢰구축을 위해 핵시험과 대륙간탄도로케트시험발사중지조치를 선제적으로 취하는 전략적대용단도 내렸다"며 자신들은 북·미관계 개선을 위한 선제적이고 특단의 조치를 취해왔음을 강조했다.

리 외무상은 그러나 "예나 지금이나 미국의 핵선제공격명단에 우리 공화국이 올라있고 미국이 보유하고있는 각종 핵타격수단들이 우리를 직접 겨냥하고있는 것이 오늘의 현실"이라며 미국의 대북적대시정책이 변함이 없다고 주장했다.

그는 "미국은 남조선군을 공격형의 군대로 전환시키기 위하여 무려 수백억달러 규모의 스텔스전투기와 무인정찰기와 같은 현대적인 첨단장비들을 대대적으로 들이밀고있으며 남조선당국은 이에 천문학적인 자금을 떠섬겨바치고 있다"고 했다.

이어 "미 행정부는 천만부당하고 시대착오적인 행위로 일관된 2년간을 통하여 저들이 떠들어온 조미사이의 '관계개선'은 곧 제도전복이고 '안전담보'는 철저한 핵선제타격이며 '신뢰구축'은 변함없는 대조선고립압살을 의미한다는것을 숨김없이 드러내보였다"고 했다.

그는 "제반 사실은 장장 70여년을 이어오는 미국의 뿌리깊은 대조선적대시정책이 근원적으로 종식되지 않는 한 미국은 앞으로도 우리 국가, 우리 제도, 우리 인민에 대한 장기적 위협으로 남아있게 될 것이라는 것을 다시금 명백히 실증해주고 있다"고 주장했다.

그러면서 리 외무상은 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 "우리는 다시는 아무러한 대가도 없이 미국집권자에게 치적선전감이라는 보따리를 던져주지 않을 것"이라고 했다.

그동안 트럼프 대통령은 오는 11월 재선을 노리며 북한이 대선 악재가 되지 않도록 상황 관리에 주력하려는 듯한 모습을 보였다. 트럼프 대통령의 최대외교 성과를 물거품으로 만들 수 있다고 위협한 셈이다.

리 외무상은 '핵전쟁 억제력'을 다시 언급했다. 그는 북한의 최고지도부가 지난달 개최된 당 중앙군사위원회 제7기 제4차 확대회의에서 "국가핵발전전략을 토의하고 미국의 장기적인 핵전쟁위협에 대처하기 위해 나라의 핵전쟁억제력을 더욱 강화할데 대하여 엄숙히 천명하였다"며 향후 핵무력 증강에 나설 것임을 시사했다.

또한 리 외무상은 "우리 최고지도부와 미국 대통령과의 친분관계가 유지된다고 하여 실지 조미관계가 나아진 것은 하나도 없는데 싱가포르에서 악수한 손을 계속 잡고 있을 필요가 있겠는가"라면서 싱가포르 합의 파기 가능성도 거론했다.

정성윤 통일연구원 연구위원은 10일 통일연구원이 주최한 포럼에서 "(북한이) 올해 하반기에 핵무력 증강을 재개하겠다는 선언을 하거나, 2018년 북·미 싱가포르 합의를 공식파기하는 선언도 할 수 있을 것"이라고 했다.

그는 "7·27(전승절), 9·9절(정권수립일), 10·10절(노동당 창건일)이 중대한 시점이 될 수 있다"며 "최근 북한이 포병역할을 강조하고 있는만큼 6·20(포병절)에도 북한의 메시지를 주목할 필요가 있다"고 말했다.

한편 이날 리 외무상 담화는 북한 주민들도 보는 노동신문에는 실리지 않았다. 김여정 당 제1부부장과 통일전선부 대변인의 대남 비난 메시지를 최근 연일 노동신문에 실은 것과는 대조적이다.

"갈 데까지 가보자(5일 통전부 대변인 담화)"는 남북관계와 달리, 미국에 대해서는 반응을 지켜보며 여지를 남겨두려는 것으로 분석된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr