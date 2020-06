최희, 임신 사실 공개 "소중한 아기 천사 찾아왔어"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 방송인 최희가 결혼 한 달 반 만에 임신 소식을 밝혔다.

최희는 11일 자신의 유튜브 채널 '최희의 노잼희 TV'에 '5:30에 기상!! 나는 새벽형 인간일까? 도전"이라는 제목의 영상을 게재했다.

이날 영상에서 그는 자신의 일상을 공개함과 동시에 임신 소식을 전했다.

그는 "제가 여러분께 기분 좋은 소식을 전하게 됐다. 쑥스럽다. 소중한 아기천사가 찾아오게 됐다. 축하해 주실 거죠?"라며 "나도 아직은 당황스럽고 조심스럽긴 한데 이 기쁜 소식을 구독자 여러분들과 너무너무 함께 나누고 싶었다. 처음 이런 소식을 전하게 되니까 어떻게 전해야 할지 부끄럽기도 하다"라고 말했다.

그는 현재 몸 상태에 대해서 "지금은 조금 몸이 힘들기도 하다. 피곤하기도 하고 호르몬 영향 때문에 처음 경험해 보는 변화를 겪고 있다"라며 "소중한 아기천사를 맞이하는 일이 쉽지 않겠죠? 임신과 출산에 대해서 선배님들이 조언을 해주시면 많이 도움이 될 것 같다"라고 덧붙였다.

마지막으로 "제 임신과 출산에 대해 선배님들이 조언을 해주시면 좋을 것 같다. 꿀잼희(구독자 애칭) 여러분에게 기쁜 소식을 알려드릴 수 있어서 좋다"라며 "저도 저의 인생에서 또 하나의 중요한 변화가 찾아온 만큼 잘 적응하고 잘해나가도록 하겠다"라고 말했다.

그는 이날 자신의 SNS에도 새로운 영상 게재 소식을 전하면서 "저에게 찾아온 소중한 소식을 전하게 되었어요"라고 말했다.

최희는 지난 4월25일 서울 모처에서 비연예인 사업가와 결혼했다.

