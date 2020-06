정부·KOTRA·FNC, 첫 온라인 '2020 글로벌 한류박람회' 개최

"비대면 수출상담·판촉·한류공연…포스트 코로나 마케팅 선도"

[아시아경제 문채석 기자]산업통상자원부와 문화체육관광부, KOTRA, FNC엔터테인먼트(FNC)는 함께 13일부터 8월말까지 '2020 글로벌 한류박람회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사에선 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 모범 방역국 이미지를 적극 활용할 수 있는 방역·홈코노미 등 수출유망 7대 상품, 서비스 기업 약 500곳의 온라인 비대면 마케팅을 집중 지원한다.

구체적으로 7대 상품은 홈뷰티, 건강식품, 홈쿠킹, 청정가전, 의료용품, 위생용품, 디지털장비다. 보건의류, 에듀테크 등의 서비스를 하는 기업이 지원 대상이다.

우선 한류 홍보대사를 활용해 마케팅을 한다. AOA, 엔플라잉, SF9을 홍보대사로 위촉한다. 공연 중 한류스타의 뷰티·패션 스타일링, 취향 등을 보여줘 제품 판촉과 연계될 수 있도록 한다.

유튜브 온라인 중계는 13일 오후 6~7시, 14일 오전 2~3시다. 하이라이트 영상은 오는 8월31일까지 KOTRA 유튜브에 올린다.

온라인 전용관 구축 및 화상상담 개최고 한다. 바이코리아 홈페이지에 2020 글로벌 한류박람회 전용관을 구성한다. 소비재, 홈코노미, 에듀테크, 코로나19 진단키트 등 4개 테마관을 설치한다.

코로나19 극복과 연관된 소비재 및 서비스 기업의 상품 정보를 올려 해외바이어들이 쉽게 볼 수 있도록 홍보한다.

84개국에 있는 127개 해외무역관을 통해 발굴한 바이어와의 1:1 화상상담 추진

해외 글로벌 유통망과 협업해 온라인 판촉전을 벌인다. 중국, 동남아시아, 중동 등 한류 홍보효과가 큰 국가의 유명 온라인 쇼핑몰과 협업한다.

쇼핑몰 안에 한국 소비재 전용관을 마련하고 한류 스타 이미지를 활용한 다양한 판촉전을 해 입점기업 제품의 현지 소비자 홍보효과를 높일 계획이다.

산업부 관계자는 "지난 2010년 방콕 개최 이후 11년째(17회차) 이어온 행사"라며 "세계적인 경쟁력을 갖춘 한류를 활용해 한국 소비재·서비스의 우수성을 세계시장에 널리 알리겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr