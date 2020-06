'데이터청 설립' 띄운 통합당…“좋은 안들은 즉각 반영”

김종인 "데이터는 4차 산업의 원료"…전문가 간담회 개최

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당이 4차 산업혁명에 대응하기 위한 ‘데이터청’ 띄우기에 나섰다. 통합당 과학방송통신위원회와 여의도연구원은 11일 데이터청 설립을 위한 전문가 간담회를 개최했다.

김종인 비대위원장은 이날 오후 국회에서 열린 데이터청 전문가 간담회에서 "정부가 갖고 있는 데이터나 민간이 소유한 데이터를 종합해서 관리해서 데이터가 필요한 기업이나 개인이 효율적로 활용할 수 있는 기구를 만드는 것이 선결 과제라고 생각해 데이터청 설립을 건의했다"고 밝혔다.

김 위원장은 "말만 하고 미뤄왔던 4차 산업혁명의 추진이 빠른 속도로 진행될 수 있는 계기로 삼을 수 있다"며 "4차 산업의 원료가 될 수 있는 데이터를 앞으로 우리가 어떻게 관리를 잘 하느냐에 따라 4차 산업의 미래가 걸려 있다"고 강조했다.

주호영 원내대표는 “우리나라를 세계 최고 IT강국이라고 하는데 인프라나 하드웨어 측면에서 그런 같고, 데이터는 그렇게 말할 수 없는 것 같다”며 "(데이터청에 대한) 좋은 안들이 나오면 정부조직법 개정안에 즉각 반영하겠다”고 말했다. 이종배 정책위의장은 “유익한 토론회가 돼서 데이터청이 조기에 가시화될 수 있는 첫걸음이 되길 바란다”고밝혔다.

이번 간담회에는 정수환 숭실대 전자정보공학부 교수가 좌장으로 나섰다. 토론자로는 도경화 건국대 컴퓨터학부 교수, 조광원 한국데이터산업협회회장, 윤지영 이화여자대학교 교육대학원 초빙교수, 김진욱 한국IT법학연구소 소장이 참석했다.

도 교수는 “데이터3법이 통과가 되도 실질적인 수집, 관리, 공개, 활용에 대한 방안을 구체적으로 제시하고 계획해 진행하는 것이 중요한데 아직 구체적인 것들이 없다”며 “데이터를 활용할 수 있는 환경을 만들어주는 전문조직이 필요하다. 그 시기가 지금이라고 본다”고 말했다.

조 회장은 청의 현실적 단점을 보완하며 혁신과 변화를 독립적으로 추진할 수 있는 위원회 수준으로 한 독립기구로 하되, 비즈니스형 조직으로 운영체계를 구축할 것을 제안한다고 밝혔다. 위원회의 명칭은 국가미래성장위원회로 제시했다.

윤 교수는 “이제 혁신적인 판단을 내려야 한다. 시대의 흐름에 따라 보다 효율적인 데이터 활용을 가능하게 하기 위해 데이터청의 설립이 반드시 필요하다”며 “데이터청을 통해 각 부처별, 기관별, 민간에서 혼재돼있던 자료들이 통합적으로 관리돼 신뢰할 수 있는 데이터소스로서의 기능을 할 수 있어야 한다. 또한 가장 중요한 점은 데이터의 표준화이며 현실화된 데이터법과 제도 역시 함께 해야 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr