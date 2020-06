길원옥 할머니, 정의연 운영 '마포 쉼터' 퇴소…양아들 "직접 모시겠다"

최근 숨진 손모 소장 부재

양아들 황모 목사, '직접 모시겠다' 의지

[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대(정의연)가 운영하는 서울 마포구 소재 쉼터 ‘평화의 우리집(마포 쉼터)’에서 거주하던 일본군 위안부 피해자 길원옥(92) 할머니가 11일 오전 쉼터를 떠났다.

정의연 등에 따르면 이날 오전 길 할머니는 양아들인 황모 목사와 함께 마포 쉼터를 떠났다. 황 목사는 손영미 소장이 세상을 떠난 뒤 할머니를 직접 모시겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다. 황 목사는 길 할머니가 갓난아기 때부터 키운 입양 아들이다.

길원옥 할머니는 마포 쉼터에 거주하던 유일한 위안부 피해자였다. 그는 '마포 쉼터'에서 고 김복동 할머니와 함께 생활해왔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr