北 "美, 남북관계 참견말라…끔찍한 일 당할 것"(2보)

권정근 北외무성 미국담당국장 밝혀

"대선 무난히 치르려거든 시비질 말라"

북한이 미국을 향해 남북관계에 참견하지 말라면서 "끔찍한 일을 당하지 않으려거든 입을 다물고 제 집안 정돈부터 잘하는 것이 좋을 것"이라고 11일 경고했다.

권정근 북한 외무성 미국담당 국장은 이날 북한 관영매체 조선중앙통신 기자의 물음에 답하는 형식을 통해 "북남관계는 철두철미 우리 민족 내부 문제로서 그 누구도 이에 대해 이러쿵저러쿵 시비질할 권리가 없다"면서 이같이 주장했다.

권 국장은 "미국 정국이 그 어느 때보다 어수선한 때에 제 집안일을 돌볼 생각은 하지 않고 남의 집 일에 쓸데없이 끼어들며 함부로 말을 내뱉다가는 감당하기 어려운 좋지 못한 일에 부닥칠 수 있다"고 경고했다.

그는 이어 "우리와 미국 사이에 따로 계산할 것도 적지 않은데 괜히 남조선의 하내비 노릇까지 하다가 남이 당할 화까지 스스로 뒤집어쓸 필요가 있겠는가"라면서 "끔찍한 일을 당하지 않으려거든 입을 다물고 제 집안 정돈부터 잘하라"고 충고했다.

그러면서 "그것이 미국의 이익에 부합되는 것은 물론 당장 코앞에 이른 대통령선거를 무난히 치르는 데도 유익할 것"이라고 강조했다.

앞서 9일(현지시간) 미 국무부 대변인은 북한의 남북 연락채널 차단에 대해 "우리는 북한의 최근 행보에 실망했다"고 말한 바 있다.

미 국무부가 논평에서 북한에 대해 '실망'이란 표현을 쓴 것은 이례적이다. 이 표현은 지난해 말 북한이 '성탄절 선물' 운운하며 대미 도발 엄포를 놨을 때 주로 등장했던 단어다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr