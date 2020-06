[인터뷰③]정종연 PD "나영석이 벌어서 내가 쓴다는 말? 일종의 밈"

[아시아경제 이이슬 기자] ‘대탈출’ 정종연 PD가 제작비에 대한 관심을 유쾌하게 받아들였다.

정종연 PD는 10일 서울 마포구 상암동 한 카페에서 진행된 본지와의 인터뷰에서 tvN 예능프로그램 ‘대탈출’ 시즌3(이하 ‘대탈출3’)에 관한 다양한 이야기를 전했다.

'대탈출'은 예측할 수 없는 전개, 밀실의 경계를 뛰어넘은 스테이지로 새롭게 돌아온 국내 유일의 어드벤처 버라이어티로 시즌3에 걸쳐 사랑받고 있다. ‘더 지니어스’(2013) 시리즈와 ‘소사이어티 게임’(2016) 등을 연출한 정종연 PD가 총연출에 나섰으며, 강호동, 김종민, 신동, 유병재, 김동현, 피오가 탈출에 나선다.

'대탈출' 시즌1은 2018년 7월 1일 사설도박장 편을 시작으로 폐병원, 유전자은행, 악령감옥 등 기발한 탈출로 큰 호응을 내렸다. 막을 내린지 1년 뒤인 2019년 3월 17일 두 번째 시즌으로 돌아와 최초로 탈출 실패를 기록한 무간교도소를 비롯해 희망연구소, 조마테오 정신병원, 살인감옥 편까지 인기를 얻었다. 지난 3월 시즌3로 돌아온 '대탈출'은 타임머신 연구실, 좀비공장, 어둠의 별장, 빵공장까지 레전드 에피소드로 인기를 이어갔다.

시즌3는 지난 3월 1일 첫 방송을 시작해 6월 14일 스페셜편을 끝으로 막을 내린다. 지난 7일 방송된 마지막 에피소드인 '백 투 더 경성' 말미에는 2021년 돌아오겠다는 자막이 삽입돼 시즌4를 향한 기대감을 높였다.

‘대탈출’은 리얼리티가 생명이다. 다른 예능과 달리 출연자들에게 어떤 대본도 주어지지 않고 사전 설명도 없다. 가상의 상황에 투입된 출연자들은 실제 탈출에 나선다. 이처럼 리얼한 환경 조성을 위해서는 제작비가 다소 많이 드는 게 사실이다.

정종연 PD는 “제작비에 관해 온라인에서 다양한 이야기가 오가는 걸 안다. 일종의 밈(Meme, 말·사진·영상 등을 활용한 온라인 놀이문화·유행 콘텐츠) 현상, 놀이처럼 받아들이고 있다. 회사에 충분히 공헌하고 있다고 본다. 회사 입장에서는 마이너스가 되는 프로그램을 할 이유가 없지 않나. 내가 번 만큼 쓰겠다는 건 말이 안 된다. 제작비는 회사와의 약속이다”라고 말했다.

이어 정 PD는 “아무리 제작비를 많이 쓴다고 해도, 제작하는 입장에서 시원하지 않은 게 사실이다. 마음만 먹으면 시원하게 제작비를 쓸 수 있다”며 “‘대탈출’이 제작비를 많이 쓰는 느낌을 주고 그걸 시청자들이 이야기하시는 부분은 저도 재미있게 받아들이며 즐기고 있다”며 미소 지었다.

‘대탈출’에서 출연자들은 나영석 PD가 벌어온 돈, 정종연이 쓴다는 시청자 반응을 언급하기도. 정종연 PD는 “재미있다. 어차피 제작비란 회사에서 계획을 세우고 거기에 맞게 집행된다. 어느 날 협찬을 받았다고 해서 그 돈은 제작비로 쓸 수 있는 시스템은 아니다”라며 “제작비 이슈도 프로그램에 대한 관심의 일종이라고 본다”라고 말했다.

그러면서 “나중에 티셔츠를 하나 제작할까. 나영석 PD가 ‘버는 사람’, 나는 ‘쓰는 사람’이라고 적힌 셔츠를 입고 사진을 찍고 싶다”고 너스레를 떨었다.

3년간 달려온 ‘대탈출’은 다수의 마니아를 양산하며 최고 인기 프로그램으로 자리 잡았다. 시즌3에서는 대중성까지 갖추며 보다 많은 시청자를 끌어안았다. 정종연 PD는 “결국 ‘대탈출’은 탈출이라는 목표를 가지고 스토리를 완성한다. 그 끝은 탈출이어야 한다. 그러다 보니 비슷한 패턴이 이어질 수밖에 없고, 탈피하기 위한 다양한 시도가 필수적이다. 만족스러운 결과도 꽤 나왔다는 건 아직 더 이야기할 거리가 있다는 방증이기도 하다”며 “시즌 3은 다양성 측면에서 좋은 무기들을 많이 얻었다”고 돌아봤다.

