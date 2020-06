文대통령 "해적 피랍국민 무사귀환 다행…국민 안전, 정부의 사명"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 아프리카 인근 해역에서 해적에 피랍됐던 국민이 무사 석방된 데 대해 10일 "매우 기쁘고 다행스럽다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 첫 번째 사명"이라고 강조했다.

문 대통령은 이날 자신의 페이스북 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "어려운 처지에서도 용기와 희망을 잃지 않고 극복해 낸 노고를 위로하며 무사귀환을 환영한다"며 이같이 적었다. 이어 "마음 고생 속에서도 정부의 노력을 끝까지 믿고 기다려 준 가족분들께도 격려와 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

아프리카 가봉 인근 해상에서 피랍됐던 50대 남성은 지난 8일(현지시간) 피랍 37일 만에 나이지리아 남부지역에서 풀려냈다.

문 대통령은 "정부는 피랍 즉시 24시간 대응체제를 가동하고 조기 귀환 노력을 기울여 왔다"며 "관계 기관 사이에 긴밀히 공조하고 가봉, 나이지리아, 프랑스 정부와도 정보를 수시로 공유하며 석방을 협의해 왔다"고 밝혔다. 또 "귀환 협상에 혹시 모를 부담을 주지 않기 위해 비공개 속에 오직 무사귀환에만 초점을 맞추어 왔다"며 "이런 노력들이 모여 안전한 귀환을 성사시킬 수 있었다"고 전했다.

문 대통령은 "최선을 다해 준 관계 기관과 공무원들의 노고를 치하한다"며 "특히 외교부의 해외안전지킴센터와 현지 주재 대사관 직원들의 수고가 컸다"고 공을 돌렸다. 아울러 "우리 국민의 귀환에 도움과 협조를 아끼지 않았던 가봉과 나이지리아, 프랑스 정부에 각별한 감사의 뜻을 전한다"고 말했다.

