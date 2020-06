[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식, 이하 공사)는 코로나19 여파로 전 국민들이 겪고 있는 고통을 분담하기 위해 전 임원의 급여 일부를 4개월간 지역사회에 기부키로 했다고 10일 밝혔다.

차민식 사장을 비롯해 최연철 경영본부장, 김선종 운영본부장 등 임원진은 5월부터 8월까지 4개월간 급여의 30%를 기부키로 했으며, 해당 기부금은 사회복지공동모금회 등 지역 상생발전을 위한 사회공헌사업에 활용될 예정이다.

차민식 사장은 “코로나19 여파로 사회 전체가 고통을 받고 있는 실정”이라며 “이번 기부 활동으로 어려움을 겪고 있는 지역 주민들이 아픔을 이겨내고 행복을 되찾는데 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 말했다.

