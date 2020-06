수원 어린이집 한살배기 마구 때린 교사 등 3명 檢 송치

[아시아경제 강주희 인턴기자] 잠을 자지 않는다는 등의 이유로 한 살배기 영유아를 마구 때린 어린이집 교사들이 검찰에 송치됐다.

경기 수원 중부경찰서는 아동복지법 위반 혐의로 수원의 한 어린이집 교사 2명과 원장 1명 등 총 3명을 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.

교사 2명은 지난해 8월에서 10월 사이 자신들이 돌보던 1살 A군의 등과 엉덩이를 수차례 때려 학대한 혐의를 받고 있다.

어린이집 원장은 이들 교사에 대한 관리·감독을 소홀히 한 혐의로 함께 넘겨졌다.

경찰은 A군의 부모에게 학대 영상을 제보받아 수사에 착수했으며, 어린이집 내 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석한 결과 총 4명의 아동에게 폭행을 가한 정황을 확인했다.

CCTV 영상에는 교사들이 아이의 머리를 손으로 누르고, 등을 수십 차례 때리는 등의 모습이 담긴 것으로 전해졌다.

원장 B씨는 교사들의 학대 사실에 대해 전혀 모르고 있었다고 진술한 것으로 조사됐다.

교사들은 "아이들이 잠을 자지 않아서 등을 두드려 준 것"이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

한편, 해당 어린이집은 지난 2월 폐업한 것으로 확인됐다.

