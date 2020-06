[아시아경제 이민우 기자] 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 15,000 전일대비 400 등락률 +2.74% 거래량 324,718 전일가 14,600 2020.06.10 14:26 장중(20분지연) close 는 미국 소재 정보기술(IT)기업과 '코퍼스' 판매 계약을 체결했다고 10일 공시했다. 확정 계약금액은 1억5868만원이며, 일정 조건을 충족시 계약 총액은 7억7385만원으로 늘어난다.

회사 측은 "본 계약은 총 3단계 마일스톤 방식으로, 각 단계별 납품 및 거래처 승인 이후 다음 단계로 납품이 가능한 조건부 계약"이라며 "공시서류 제출일 현재 1~2차 납품 및 계약금액 정산이 완료됐다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr