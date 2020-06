전북환경청, 오존 취약시기 맞아 오염 배출사업장 ‘집중 점검’

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북지방환경청이 오존 취약시기인 8월까지 오존(O3) 원인물질인 휘발성유기화합물(VOCs)을 줄이기 위해 이동측정차량과 드론 등 첨단장비를 활용한 대기오염물질 배출 감시를 실시한다.

10일 환경청에 따르면 중점 점검 대상은 전북지역 주요산단과 휘발성유기화합물 다량 배출사업장, 도료 제조·판매업체 등이다.

오존은 만성 호흡기 장애를 유발하거나 식물에 독성을 끼칠 수 있는 기체로, 일반적으로 질소산화물(NOx)과 휘발성유기화합물의 광화학반응으로 생성된다.

특히 오존은 기온이 높고 일사량이 많은 여름철 오후에 주로 발생하며, 오존 농도가 높을 때 발령되는 오존주의보의 경우 대부분 5월~8월에 집중되고 있다.

전북지역의 지난해 오존주의보 발령 횟수는 총 32회를 기록했으며, 기후변화에 따른 폭염 등의 증가로 오존주의보 발령일수 역시 증가 추세를 보이고 있다.

환경청 관계자는 “최근 코로나19 발생으로 대면 접촉이 제한되는 상황을 고려, 이동측정차량과 무인기를 활용한 비대면 감시를 중점적으로 추진할 계획”이라고 말했다.

