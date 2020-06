'안전한 자전거 이용환경 만들기'에 재난안전특교세 30억 지원

행안부, 2022년까지 자전거 교통사고 사망자 50% 감소 목표

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 '자전거도로 사고위험지역 안전개선사업' 지원 대상 18개 지방자치단체를 선정하고 재난안전 특교세 30억원을 지원한다고 10일 밝혔다.

최종 선정된 18개 지자체는 서울 양천, 부산 연제, 인천 연수, 광주 동구, 대전 중구, 경기 고양, 경기 광주, 충북 청주, 충남 태안, 충남 논산, 전북 전주, 전북 익산, 전북 남원, 전남 순천, 전남 해남, 경북 영천, 경남 의령, 제주 제주시 등이다.

행안부는 민간전문가 등이 참여한 심사를 통해 공모된 사업의 사고발생 현황, 통행량, 사고감소 효과 등을 종합적으로 평가해 대상지를 선정했다고 설명했다.

이번 사업은 범정부적으로 추진하고 있는 '국민생명 지키기 프로젝트'와 연계한 것으로 2016년 258명을 기록했던 자전거 교통사고 사망자를 2022년까지 50%(129명) 감소시키는 것을 목표로 하고 있다.

특히, 사업대상지에 자전거 사고다발지역을 우선 선정해 자전거도로의 사고 원인을 해소하고 자전거 교통사고를 사전에 예방하겠다는 계획이다.

행안부는 2016년부터 매년 공모를 통해 선정된 10~28개 지자체에 보도·차도 분리, 자전거 횡단도 설치, 교차로 개선, 자전거 전용차로 설치, 모퉁이 각진부분 개선, 노폭확장, 지장물 이설 등 자전거도로 안전 개선과 안전시설 확충 사업에 130억원을 지원해 왔다.

이를 통해 2016년 258명이었던 자전거 교통사고 사망자수가 2018년말 기준 209명으로 49명이 줄어드는 데 기여했다는 평가다.

한편, 최종 선정된 18개 지자체에는 향후, 도로교통공단, 한국교통연구원, 대전세종연구원 등 교통안전 전문기관의 협조를 통해 선정 지자체의 계획 수립과 사업 추진을 자문하고 지원한다.

이재관 행정안전부 지방자치분권실장은 "이번 사업은 자전거 교통사고를 예방하고 사망자를 줄이는데 기여하고 있다"면서 "앞으로 전국 자전거도로 사고위험지역에 대한 지속적인 지원을 통해 안전한 자전거 이용 환경이 조성될 수 있도록 지자체와 함께 노력하겠다"고 말했다.

